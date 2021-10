She-Hulk: la nuova serie Marvel aprirà la strada a un film tratto da World War Hulk?

Stando ad alcuni recenti rumor che si stanno rincorrendo sul web, sembrerebbe che la Marvel avrebbe finalmente messo in cantiere un film standalone sull'Incredibile Hulk, svariati anni dopo la pellicola con Edward Norton uscita immediatamente dopo il successo di Iron Man al cinema. L'idea sarebbe quella di adattare la storyline di World War Hulk.

Il rumor in questione partirebbe da una supposizione: la presenza di Mark Ruffalo nella serie in arrivo She-Hulk potrebbe effettivamente significare che il personaggio avrà un suo arco narrativo che potrebbe quindi condurre a un eventuale film tutto suo (cosa che Mark Ruffalo non ha mai avuto occasione di sperimentare). Da quando la Marvel è stata acquisita dalla Disney, Hulk non ha mai avuto un film standalone tutto suo, anche per via del fatto che i diritti di sfruttamento del personaggio in solitaria rimangono nelle mani della Universal, che ha prodotto sia il film con Edward Norton appartenente al Marvel Cinematic Universe sia il precedente Hulk con Eric Band uscito nelle sale nel lontano 2003.

Nelle mani della Marvel, Hulk può comunque apparire al cinema ma solamente in compagnia degli altri Avengers e non da solo (come abbiamo visto nelle pellicole crossover e in Thor: Ragnarok). Mark Ruffalo apparirà in She-Hulk e il rumor indica che qualsiasi cosa gli accadrà ne vedremo le conseguenze in un film interamente dedicato a lui. Considerando che la sua partecipazione in Thor: Ragnarok richiamava molti aspetti di Planet Hulk, è comprensibile supporre che la prossima storyline ad essere adattata potrebbe essere proprio World War Hulk. Ricordiamo che in She-Hulk tornerà anche Abominio.

Di seguito la sinossi di World War Hulk: In seguito a precedenti vicende Dottor Strange, Mister Fantastic, Iron Man e Freccia Nera decidono di esiliare Hulk su un lontano pianeta chiamato Saakar; qui, in seguito ad alterne vicende, il gigante verde trova l'amore dell'aliena Caiera, ma il dorato esilio dura poco perchè il pianeta viene fatto successivamente esplodere. Hulk potente e furioso, accompagnato dai superstiti del pianeta alieno e bramoso di vendetta decide quindi di tornare sulla terra e impone ai governi terrestri il suo ultimatum: se entro 48 ore i quattro che lo hanno mandato in esilio nello spazio non si consegneranno alla sua autorità darà inizio ad una Guerra Mondiale di Hulk radendo al suolo, come prima cosa, New York.