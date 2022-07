She-Hulk, la serie Marvel aprirà la strada ai Mutanti nel MCU?

Il Marvel Cinematic Universe è in piena espansione e dopo i numerosi annunci Marvel al Comic-Con di San Diego si prepara ad accogliere la nuova serie She-Hulk: Attorney at Laws, che potrebbe aprire la strada all'ingresso dei Mutanti nel MCU.

Dopo l'apparizione del Professor X di Patrick Stewart in Doctor Strange nel Multiverso della Follia e le rivelazioni contenute nell'episodio finale di Ms. Marvel, anche lo show di prossima uscita potrebbe contribuire a porre le basi di un possibile arrivo degli X-Men e dei mutanti nell'universo cinematografico della Casa delle Idee.

Il trailer ufficiale di She-Hulk ha finalmente svelato maggiori dettagli sulla serie che vedrà protagonista Jennifer Walters, avvocata e cugina di Bruce Banner, che verrà assegnata a rappresentare legalmente Emil Blonsky, meglio noto come Abominio (Tim Roth). Infatti, nel trailer si fa riferimento a un aumento della presenza di "eccentrici superumani": che si tratti dell'arrivo dei Mutanti?

L'introduzione dei Mutanti nel MCU è attesa da molto tempo dai fan che non vedono l'ora di vederli sul grande schermo ed elaborano teorie complesse sulle origini legate a Mr. Sinister: dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney, i Marvel Studios hanno ottenuto i diritti, spianando la strada alla loro possibile introduzione nel futuro del MCU.

Restando nell'ambito delle ipotesi e delle mere speculazioni, rimane solo da capire se She-Hulk proseguirà davvero questo percorso di avvicinamento in vista di una possibile introduzione già all'interno della già ricca Saga del Multiverso, oppure se i Marvel Studios si prenderanno il loro tempo, magari con una futura Saga dei Mutanti composta dalle Fasi 7, 8 e 9.

In attesa di scoprire i piani dei Marvel Studios per la Saga del Multiverso e ciò che verrà dopo il 2025, godiamoci She-Hulk: Attorney at Law che debutterà il prossimo 17 agosto in streaming su Disney+.