She Hulk, la serie Marvel al Comic-Con? Per le strade di San Diego spunta un banner

Dopo due anni di assenza dal Comic-Con di San Diego, i Marvel Studios sono pronti a tornare in pompa magna? Intanto, ecco spuntare un banner promozionale di PShe-Hulk: Attorney at Law.

Siamo già a giugno inoltrato, il che vuol dire che presto si tornerà a restare a bocca aperta dagli annunci e dai trailer che verranno mostrati al Comic-Con di San Diego.

Sì, perché dopo due anni di edizioni virtuali, la celebre kermesse si prepara a tornare a brillare dal vivo, e a quanto pare potrà contare anche sull'appeal di uno dei suoi pezzi forti, il panel dei Marvel Studios alla Hall H.

O almeno, così sembrerebbe dato che per le strade di San Diego stanno già spuntando i primi banner promozionali delle serie Disney+, come quello di She-Hulk: Attorney at Law che trovate anche nel post dell'account ufficiale del Comic-Con in calce alla notizia.

La serie Marvel con protagonista Tatiana Maslany debutterà ad agosto sulla piattaforma streaming, e con il Comic-Con generalmente programmato per gli ultimi giorni di luglio, possiamo probabilmente aspettarci un nuovo trailer e magari anche degli sneak peek di She-Hulk.

Per il resto del calendario del MCU, invece, voi che annunci credete potrebbero esserci? Quali titoli vi piacerebbe venissero confermati o anticipati durante l'evento? Fateci sapere nei commenti.