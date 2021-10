She-Hulk: la nuova serie Marvel introdurrà anche Wolverine e gli X-Men?

Abbiamo già discusso della possibilità di vedervedere in She-Hulk un'anticipazione di World War Hulk, una miniserie a fumetti in cui Bruce Banner furioso per la morte di sua moglie, potrebbe mettere a ferro e fuoco il nostro pianeta, portando pertanto anche alla nascita degli X-Men.

Mentre gli Hulk sono impegnati a devastare la Terra, una coalizione di paesi finanzia il programma Arma X nel tentativo di creare super soldati per dare la caccia ai distruttori. È così che potremmo finalmente trovare un posto per Wolverine nel Marvel Cinematic Universe e anche un perfetto adattamento live-action di The Incredible Hulk #181, l'iconico numero a fumetti che funge da prima apparizione di Logan. Naturalmente, queste sono fin qui solo ipotesi e nessuno ha la certezza che queste possano concretizzarsi nella prossima serie dedicata alla cugina di Bruce Banner.

Intanto, pare che le riprese di She-Hulk siano terminate. Presto avremo modo finalmente di vedere Tatiana Maslany nei panni di Jennifer Walters. Gli addetti ai lavori sono certi che la somiglianza tra l'attrice e la sua controparte nella serie Disney+ è assolutamente impressionante.

Voi cosa ne pensate del possibile cross-over con gli X-Men? Li vedremo mai nel Marvel Cinematic Universe? Diteci il vostro punto di vista nell'apposita sezione in basso dedicata ai commenti.