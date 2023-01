She-Hulk: la serie Marvel nominata ai premi per i VFX nonostante le polemiche

Dopo tutte le polemiche legate alla CGI di She-Hulk, la serie Marvel Studios approdata su Disney+ nel corso della scorsa estate ha ricevuto una nomination ai Visual Effects Society Awards, i premi del sindacato di coloro che si occupano degli effetti visivi nelle produzioni hollywoodiane. La nomination ha causato l'ironia immediata dei fan.

Proprio un aspetto che aveva fatto notizia prima ancora che lo show debuttasse è stato l'approccio della produzione alla CGI del personaggio principale, che ha trasformato in modo ambizioso l'interpretazione di Tatiana Maslany in una supereroina alta due metri e mezzo, un lavoro che ha raggiunto un importante riconoscimento ieri, quando sono state annunciate le candidature ai Visual Effects Society Awards, e She-Hulk è stata inserita nella categoria Outstanding Animated Character in an Episode, Commercial or Real-Time Project.

La serie dei Marvel Studios è tra i quattro progetti candidati, insieme a Skull & Bones, The Callisto Protocol e The Umbrella Academy.

"L'incognita era creare una protagonista femminile in computer grafica - cosa che non è stata quasi mai fatta, credo, e soprattutto non in una commedia", aveva dichiarato Jan Philip Cramer in una recente intervista.

"Per me è un mix tra Sex and the City e Ally McBeal. In uno show del genere non c'è mai stato un personaggio in computer grafica, quindi abbiamo dovuto imparare molte cose. Soprattutto quando si entra in una società di effetti visivi, si scopre che ci sono un sacco di uomini nerd seduti a lavorare, che non sanno nulla di tutto questo. Quindi ho dovuto imparare molto sul trucco e sui capelli. I ragazzi devono imparare tutto questo. Per me, la sorpresa più grande è stata quanto ho dovuto imparare su questo argomento, quanti dettagli c'erano e quanto hanno cambiato l'aspetto del personaggio. Sono molto orgoglioso del fatto che abbiamo cercato di fare le cose per bene, senza limitarci a truccare qualcuno. Ce l'abbiamo messa tutta. Liz [Elizabeth Bernard] è stata di grande aiuto, per essere precisi e cercare di fare le cose per bene".

Nel corso di una recente intervista, Tatiana Maslany ha svelato i 5 spoiler più grandi di She-Hulk.