She-Hulk, la serie MCU avrà una seconda stagione? L'opinione di Kat Coiro

Kat Coiro, regista e produttrice di She-Hulk, ha parlato della possibilità di vedere una seconda stagione dello show, ultimo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, con Tatiana Maslany e Mark Ruffalo protagonisti nei panni di Jennifer Walters e naturalmente Bruce Banner.

Al momento la seconda stagione di She-Hulk non è stata ancora confermata ma Kat Coiro non disdegna affatto l'idea. Intervistata da EW ha dichiarato:"Solo Kevin Feige può rispondere a questa domanda. C'è sicuramente la possibilità di vedere una seconda stagione. C'è anche la possibilità che il personaggio si unisca agli altri personaggi dei film. Non ne ho idea. Guardando Bruce e Jen, She-Hulk e Hulk che interagiscono, vorrei sicuramente vedere di più della loro dinamica, molto giocosa, tra fratello maggiore e sorellina che ha molta profondità e le persone vorranno sicuramente vedere di più in futuro".

She-Hulk: Attorney at Law racconta la storia di Jennifer Walters, interpretata da Tatiana Maslany, un'avvocata incaricata di difendere i superumani. A seguito di un incidente d'auto, Walters s'infetta accidentalmente con il sangue di Bruce Banner (Mark Ruffalo), e si trasforma in She-Hulk; una versione verde di se stessa decisamente più corpulenta con straordinari poteri.

Nel frattempo è cambiato il giorno d'uscita di She-Hulk e attualmente la seconda stagione di She-Hulk sembra dipendere da diversi fattori; è probabile che il suo annuncio slitti di qualche mese.



In attesa di vedere la prima stagione, il trailer ha svelato diversi dettagli: ora She-Hulk è più convincente rispetto a prima?