She-Hulk, la serie MCU risponde ad una teoria dei fan su Captain America?

Captain America è al centro di un dibattito online dopo quanto mostrato nel pilota di She-Hulk: Attorney at Law, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe con protagonista Tatiana Maslany nei panni di Jennifer Walters. La risposta ad una teoria dei fan su Steve Rogers è ciò che potrebbe esser stato svelato nel primo episodio.

I fan da tempo si chiedono se Steve Rogers abbia mai fatto sesso. Addirittura nel 2014, otto anni fa, Chris Evans ne parlò pubblicamente e le sue parole alimentarono il dubbio tra gli spettatori:"Penso che ci sia così tanto da approfondire. Non solo nell'evoluzione di me stesso e nel personaggio di Anthony [Mackie] ma anche nel rapporto con Bucky e, in definitiva, con la relazione con una donna. Sarebbe bello vederlo, è divertente se ci pensi. Probabilmente è vergine! Non so quando possa essere successo" raccontò l'attore.



In Avengers: Endgame abbiamo visto che Steve Rogers torna indietro nel tempo per vivere la propria vita con Peggy Carter. In She-Hulk, Jennifer Walters ne parla diverse volte durante il pilot prima che Bruce Banner risponda al quesito:"Steve Rogers non è vergine".

Banner parla al presente quando si riferisce a Rogers nonostante l'opinione di Walters, che ritiene sia morto. A questo punto è lecito pensare che Steve Rogers sia vivo all'interno dell'MCU e che... non sia vergine, come ha confermato Banner.



In ogni caso potete leggere la nostra recensione del pilot di She-Hulk, in attesa dell'uscita del prossimo episodio il 25 agosto.