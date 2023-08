She-Hulk sarà la prima serie tv Marvel a tornare con una stagione 2? Insider è sicuro

Una potenziale stagione 2 di She-Hulk è da mesi fonte di discussione tra i fan del Marvel Cinematic Universe, ma in queste ore una nuova voce di corridoio potrebbe aver fornito agli appassionati l'indizio che stavano aspettando.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo e pubblicato originariamente su X, il social network di Elon Musk noto in precedenza come Twitter, il famoso insider My time to shine hello ha svelato che i Marvel Studios stanno sviluppando una stagione 2 di She-Hulk...o per lo meno lo stavano facendo, prima dell'inizio degli scioperi del sindacato degli sceneggiatori WGA e del sindacato degli attori SAG. Dal post dell'affidabile insider, comunque, si evince che i lavori sui prossimi episodi di She-Hulk riprenderanno quando gli scioperi saranno terminati.

Qualora l'indiscrezione di My time to shine hello dovesse risultare accurata, come spesso accade nel suo caso, allora She-Hulk diventerebbe la seconda serie tv live-action dei Marvel Studios a godere di una seconda stagione: finora, questo trattamento era stato riservato solo per Loki, che sta per tornare con un nuovo ciclo di episodi, dato che le storie di WandaVision, Falcon & The Winter Soldier e Ms Marvel 2 sono proseguite (o proseguiranno) in film per il cinema come Doctor Strange nel Multiverso della Follia, The Marvels, Captain America: Brave New World e Thunderbolts. Resta incerto il futuro di Moon Knight, sebbene anche per il supereroe di Oscar Isaac le indiscrezioni parlino di un ritorno in un progetto spin-off diverso da una seconda stagione della serie madre.

