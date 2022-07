She-Hulk, uno sguardo ravvicinato al costume dopo le critiche alla CGI

Ha ricevuto non poche critiche la nuova serie MCU in arrivo su Disney+: She-Hulk. E per un motivo molto preciso: la resa in CGI, apparentemente carente, della nuova eroina verde di Tatiana Maslany. Ora un nuovo promo ci offre uno sguardo ravvicinato al costume elastico che indosserà Jennifer Walters: che ne pensate?

È una domanda da porsi in vista dell’arrivo, ormai piuttosto ravvicinato considerata la fine imminente di Ms Marvel fra tre giorni, su Disney+. L’ultima serie MCU in linea di distribuzione ha ricevuto non poche critiche per il modo in cui lo show ha modificato radicalmente i poteri di Ms Marvel rispetto ai fumetti, ma almeno in quel caso sembrava esserci attesa nei confronti del titolo. Per quantyo riguarda She-Hulk invece, le critiche servono solo a sé stesse e non stanno funzionando nel modo classico secondo cui anche la cattiva pubblicità è sempre pubblicità. Forse se ne parlerà di più non appena sarà finita la serie MCU in corso e l’uscita sarà ancora più vicina.

Ma nel frattempo, le critiche si sommano soprattutto per la resa in CGI del personaggio. E ovviamente questo coinvolge anche il suo costume elasticizzato, perfetto per le trasformazioni improvvise dopo che un incidente ha costretto Bruce Banner a somminstrare sangue irradiato alla propria cugina, avvocata dei super, Jennifer Walters. Ora possiamo dare un ulteriore sguardo ravvicinato a lei e al costume in questione in un paio di immagini promo condivise a mezzo social, che trovate in calce all’articolo.

Sul personaggio, l’interprete Tatiana Maslany ha detto: "Lei è davvero l'antitesi della maggior parte delle narrazioni sui supereroi. C'è questo grande elemento di negazione in lei che è riconoscibile. Per me, si trattava di rifiutare ciò che è successo il più a lungo possibile, poiché questo è ciò che causa la divertente tensione tra Jennifer e She-Hulk. Ha una carriera dominata dagli uomini, incredibilmente viziosa e gerarchica ... Quando dirige questa azienda sovrumana, è qui che otteniamo alcuni personaggi davvero divertenti che difende o contro cui si oppone. È come avere una versione supereroistica assurda all’interno di un legal drama". Voi quali aspettative avete sullo show? Vi accodate alle critche? Ditecelo nei commenti!