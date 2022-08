She-Hulk, lo show ignora il Blip di Endgame? Jessica Gao spiega il motivo

Sono stati pubblicati soltanto i primi due episodi ma She-Hulk ha già fornito incredibili spunti di riflessione ai fan Marvel, nonché diversi Easter Egg distribuiti all'interno delle sequenze dello show con protagonista Tatiana Maslany. Tuttavia un particolare non è sfuggito all'occhio attento degli spettatori.

Nei primi due episodi appare infatti evidente come la serie ignori quasi totalmente il Blip, i cinque anni trascorsi dallo schiocco di Thanos in Avengers: Infinity War e il tempo trascorso fino a Endgame.



In una recente intervista a Lifehacker, Jessica Gao ha risposto:"Così tanti show e film nell'MCU l'hanno già trattato e se n'è parlato talmente tanto che ci siamo detti ok, così tante persone hanno coperto quell'argomento e l'abbiamo accettato. Viviamo in un mondo in cui è già successo e le persone sono andate avanti".



Voi cosa ne pensate? Avreste voluto una trama focalizzata anche su quanto successo con il Blip? She-Hulk: Attorney at Law racconta la storia di Jennifer Walters, un'avvocatessa single di 30 anni che si trasforma in un essere verde e dalla potenza sovrumana, proprio come il cugino Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo).

