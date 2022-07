She-Hulk, la showrunner assicura: 'Vedremo molti eroi inediti per l'MCU'

Il nuovo trailer di She-Hulk ci ha permesso di dare uno sguardo più concreto alla nuova serie Disney+ con protagonista Tatiana Maslany e a quanto pare, vedremo molti eroi desunti dai Marvel Comics del tutto inediti per l'MCU".

Parlando con Deadline al Comic-Con di San Diego 2022, Jessica Gao ha definito la prima stagione di She-Hulk "molto divertente" e ha anticipato che ci sarebbero stati "molti cameo e molti personaggi che non abbiamo mai visto nell'MCU prima".

La showrunenr ha poi aggiunto: "E ciò di cui sono più entusiasta è davvero avere il tempo e lo spazio per esplorare She-Hulk completamente, perché nei film Marvel, ci sono sempre questi eventi ad alto rischio. L'universo è continuamente in pericolo, non abbiamo mai davvero il tempo di esplorare davvero chi sono queste persone, com'è la loro vita normale. E la cosa davvero bella di questo è che abbiamo davvero il tempo e lo spazio per farlo".

Anche se la Gao non ha specificato quali nuovi personaggi sarebbero apparsi in She-Hulk, il primo trailer della serie ha confermato il debutto nel MCU di Frog-Man e ha offerto un primo sguardo alla versione live-action di Titania. Inoltre, le voci suggeriscono che lo spettacolo introdurrà anche La Cosa dei Fantastici Quattro, interpretata in motion capture dall'attore Jason Segel, che si scontrerà con la squadra di supercriminali Wrecking Crew. In She-Hulk ritroveremo tra gli altri anche Benedict Wong che riprenderà il ruolo di Wong.

Quali altri eroi vedremo in She-Hulk? Diteci la vostra.