She-Hulk, la showrunner avverte: sarà qualcosa di completamente diverso per il MCU

Come già anticipato dal nuovo teaser di She Hulk, nel quale la protagonista Jennifer Walters, cugina di Bruce Banner, rompe la quarta parete, la prossima serie tv dei Marvel Studios per la piattaforma di streaming on demand Disney Plus sarà qualcosa di completamente diverso per il MCU.

A confermarlo, in una recente intervista con The Hollywood Reporter, la showrunner di She-Hulk Jessica Gao, che ha anticipato i vari modi in cui la serie tv romperà gli schemi della saga mostrando la "vita quotidiana" della sua protagonista: "Sono davvero entusiasta del progetto: sarà la prima volta per la Marvel nel mondo del formato della commedia televisiva da mezz'ora. Tutti amano i grandi spettacoli, l'azione su vasta scala e la spettacolarità fantascientifica, ma la particolarità della TV è che concede ad autori e spettatori il tempo e lo spazio per vivere davvero al fianco di un personaggio e vedere la sua vita di tutti i giorni. Io voglio sapere cosa sta succedendo in un particolare martedì pomeriggio quando all'orizzonte non c'è un nuovo pericolo in arrivo. Oppure cosa succede quando una donna verde di due metri ha bisogno di comprare un nuovo tailleur per andare in tribunale."

A proposito di tribunali e avvocati: il trailer di She Hulk Attorney at Law pubblicato durante il Comic-Con ha confermato, dopo mesi di speculazioni, il ritorno di Charlie Cox nei panni di Daredevil, che successivamente sarà rivisto anche nella serie tv Echo, prevista per il 2023, prima di tornare protagonista nella nuova Daredevil Born Again, in uscita nel 2024.

Nel frattempo, ricordiamo che She-Hulk uscirà su Disney Plus dal 17 agosto. La serie sarà composta da nove episodi e include nel cast, oltre a Tatiana Maslany nei panni di Jennifer Walters e il già citato Charlie Cox, anche Mark Ruffalo nel ruolo di Hulk, Tim Roth in quello di Emil Blonsky/l'Abominio, e Benedict Wong che torna nei panni di Wong, oltre a Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry.