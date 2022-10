She-Hulk, la showrunner su Charlie Cox e Tatiana Maslany: 'Hanno una chimica incredibile'

L'ultimo episodio della serie Marvel, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di She-Hulk 1x09, è stato rilasciato ieri su Disney Plus. Per l'occasione, la showrunner dello show Jessica Gao ha rilasciato un'intervista a ComiCbook.com, dove ha rivelato i segreti della scena con protagonista K.E.V.I.N. e molto altro ancora.

In particolare, la Gao si è soffermata sulla presenza del Daredevil di Charlie Cox negli ultimi due episodi e sulla sua storia d'amore con Jennifer Walters/She-Hulk, interpretata da Tatiana Maslany.

"È stato un piacere davvero inaspettato perché non avevo idea di quali fossero i piani per questo personaggio. E nella stessa frase in cui ci è stato detto che avremmo potuto usare Daredevil, ci è stato anche detto che sarebbe stato Charlie Cox. E quindi questa è stata una serie di informazioni che abbiamo dovuto elaborare in quel momento. Ed è stato meraviglioso. Ha un tale rispetto per il personaggio, un tale amore, fa davvero parte di lui. Era anche così aperto e pronto a divertirsi ed è stato davvero l'ospite perfetto. È entrato, era pronto a divertirsi, era aperto a tutto. E inoltre ha un'incredibile intesa con Tatiana. Una chimica incredibile", ha dichiarato la Gao.

Per salutarvi, vi ricordiamo che She-Hulk potrebbe aver anticipato World War Hulk, film che i fan aspettano da anni.