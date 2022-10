She-Hulk, per Simon Pegg la serie è 'brillante, la cosa migliore dopo Avengers: Endgame'

Passata ormai una settimana dall'arrivo del finale di stagione di She-Hulk, continuano ad arrivare opinioni in merito e l'ultima in ordine di tempo è quella di Simon Pegg, attore dei franchise di Mission: Impossible nel ruolo di Benji e di Star Trek in quello di Scotty. Secondo la star, il finale sarebbe la cosa migliore dai tempi di Endgame.

In un video poi postato sui suoi canali social, Pegg ha detto: "She-Hulk è la cosa migliore che la Marvel abbia fatto dopo Endgame. Tatiana Maslany è una bomba e vorrei sposarla in una dimensione alternativa".

Tra gli strenui difensori della serie Marvel Studios c'è stato anche il fumettista Dan Slott che ha scritto un posto rivolto agli haters privi di argomentazioni, affermando: "Negli ultimi giorni sono stato per lo più offline. Sono sconcertato dall'enorme quantità di odio per #SheHulk che proviene da ambienti ovvi. La cosa strana per me sono i ragazzi che dicono che lo show avrebbe dovuto essere più simile alla serie a cui ho lavorato. O che dicono non avrei approvato. IO 💚 LO SHOW. (Ed era come la mia serie)".

Slott si è detto rattristato dalla quantità di veleni che è stata scagliata contro la serie Disney Plus e perplesso per alcune argomentazioni che sono state fatte sul fatto che lo show avrebbe dovuto essere più simile alla sua serie di fumetti. La sua perplessità deriva dal fatto che, per quanto lo riguarda, lo show televisivo si è svolto in maniera abbastanza simile alla sua run di She-Hulk.

Nel frattempo, la protagonista Tatiana Maslany pensa al futuro di She-Hulk: "Non mi aspettavo questo personaggio. Non mi aspettavo dove andasse a finire. Non mi aspettavo questi piccoli momenti strani in cui si trova... Quindi per me si tratta di essere sempre sorpresa, capisci? Perché è così irriverente. Quindi, se mi aspetto o voglio una certa cosa, probabilmente l'opzione migliore è fare l'esatto contrario".