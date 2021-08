She-Hulk, una sorprendente location nella felpa della serie: ecco la foto

Uno dei prossimi progetti tv del Marvel Cinematic Universe è la serie, destinata a Disney+, She-Hulk, con protagonista Tatiana Maslany. Le riprese si sono concluse e sui social si attende la diffusione del materiale che riguarda lo show. Nel frattempo un membro della troupe ha pubblicato ha pubblicato un post con una felpa molto particolare.

La foto mostra Carlos Oliveira, uno dei lavoratori che ha partecipato alla realizzazione della serie, indossare una felpa nera con una stampa che mostra Hulk e She-Hulk in un bar esotico, dal nome Bruce's Bar, evidentemente riferito a Bruce Banner, che infatti si trova dietro al bancone mentre serve da bere a Jennifer Walters/She-Hulk; quest'ultima è seduta come una cliente qualsiasi e sorride ad un barista d'eccezione come l'iconico personaggio verde della Marvel.

Protagonista di She-Hulk è Tatiana Maslany, una scelta che sembra essere molto apprezzata dai fan.



Nel 2020 Mark Ruffalo aveva commentato il possibile coinvolgimento di Hulk nella serie tv dedicata alla controparte femminile.

"[...] Sarebbe davvero interessante. Ma in questo momento è tutto. Questo è tutto quello che c'è sul tavolo".

Ora sappiamo che Mark Ruffalo parteciperà alla serie, che includerà quindi anche Hulk tra i personaggi dello show.



Nei giorni scorsi Mark Ruffalo ha pubblicato un post sulla #MilkCrateChallenge, divertendo i follower e spiegando che Hulk non vi parteciperà per ovvi motivi: ha paura delle scale.