She-Hulk si sposa con Lock & Key: Tatiana Maslany e Brendan Hines matrimonio segreto!

Competitor sul piccolo schermo - ma neanche troppo in realtà - ma felici in amore. Stiamo parlando di Tatiana Maslany e Brendan Hines, interpreti rispettivamente di She-Hulk su Disney+ e Lock & Key, già moglie e marito nel più completo segreto. Il felice annuncio al Late Show di Stephen Colbert!

Le cose stanno andando piuttosto bene per Tatiana Maslany, che si prepara all’uscita imminente, su Disney+, del nuovo tassello per piccolo schermo del Marvel Cinematic Universe. Grazie al suo tono scanzonato, condiviso anche dall’approccio comedy dello show, la Maslany tenterà un approccio mai visto nel MCU: era stato anticipato infatti che She Hulk sarà molto un legal drama, ma ora una nuova featurette ce lo presenta praticamente uguale a Law & Order, anche nello stile. Con una importante differenza, certo: l’avvocata è verde e può spostare una macchina.

Ma oltre ai suoi successi in carriera, Maslany sta festeggiando anche nel privato, con un annuncio a sorpresa al The Late Show di Stephen Colbert. L’attrice è infatti uscita allo scoperto nel corso dell’intervista promozionale per She-Hulk, annunciando le nozze segrete – già avvenute – con la star di Lock & Key Brendan Hines. L’attrice ci scherza su, rivolgendosi al pubblico: "La mia vera grande novità è che mi sono sposata. Non lo sa ancora nessuno, quindi non ditelo in giro! Ho sposato un ragazzo meraviglioso di nome Brendan, Brendan Hines. Lo abbiamo tenuto privato per un po’. Ma abbiamo sentito che fossi la persona giusta a cui dirlo” – dice la Maslany rivolgendosi a Colbert.

Alcuni tabloid avevano iniziato a ipotizzare che la Maslany e Hines si frequentassero dal dicembre del 2020, visto la coppia era stata fotografata mentre cenava con Tim Roth, sia co-protagonista di She-Hulk nel ruolo di Abominio ma anche collega di Hines sul set del successo serial Lie to Me. Ora nulla può adombrare il successo della Maslany, meno una nuova rivelazione sul suo show che preoccupa non poco: era stato annunciato il particolare rapporto fra Matt Murdock e She Hulk, ma ora si scopre (come a lungo temuto) che Daredevil sarà molto meno dark nel MCU.