She-Hulk: spostate a novembre le riprese per il nuovo show Marvel su Disney+?

Secondo il noto scooper Charles Murphy e il suo blog Murphy's Multiverse, sembrerebbe che la Marvel ha tutta l'intenzione di far partire le riprese dello show televisivo incentrato su She-Hulk già entro la fine di quest'anno; quindi a brevissimo dovremmo conoscere il nome dell'attrice protagonista.

Secondo il giornalista, Marvel dovrebbe avviare la produzione di She-Hulk a novembre, e stando alle ultime notizie emerse in rete si tratterebbe di un rinvio, dato che i primi report indicavano un inizio di riprese a luglio. Se la serie seguirà un iter produttivo simile a quello di WandaVision, sostiene sempre Murphy, She-Hulk potrebbe fare il suo debutto su Disney+ nel dicembre 2021. Il caso vuole che anche le riprese di Moon Knight siano fissate per novembre di quest'anno, quindi entrambi gli show debutteranno nel 2021 sulla piattaforma digitale della Disney.

Dalle ultime notizie certe sullo show, di cui sappiamo ancora pochissimo, abbiamo appreso che Mark Ruffalo sarebbe in trattative iniziali per riprendere il ruolo di Bruce Banner / Hulk nel serial, lo avrebbe dichiarato lo stesso attore nel corso di un panel del C2E2 di Chicago, specificando però che si tratta ancora di discussioni preliminari. Un eventuale ritorno di Ruffalo nei panni del gigante verde, tra i grandi esclusi (almeno per il momento) dagli annunci riguardanti la Fase 4 del MCU, renderebbe sicuramente felici tutti i fan che sperano di vedere il personaggio in She-Hulk fin da quando la serie è stata annunciata al Comic Con di San Diego dello scorso agosto.

Di recente, si è parlato anche della possibilità che Alison Brie interpreti la protagonista. L'attrice, dal canto suo, non ha confermato né smentito le voci pur palesando un certo interesse nei confronti della cosa: "Non vado più molto su Twitter, ma ho visto un sacco di post su Instagram che mettevano le mie foto insieme a quelle di She-Hulk ero tipo: 'Wow, figo'. E poi la citazione sul 'tipo Alison Brie', che ho trovato entusiasmante perché ho fatto per anni audizioni per ruoli 'tipo Anne Hathaway' o 'tipo Zooey Deschanel', quindi è bellissimo ora avere il mio tipo!".

La sceneggiatura degli episodi di She-Hulk è stata affidata a Jessica Gao (Rick and Morty)