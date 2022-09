She-Hulk: il nuovo spot celebra i cameo dello show Marvel

L'ultimo show Marvel ha fatto il suo debutto su Disney+ un paio di settimane fa, regalando agli spettatori numerosi camei. L'ultimo spot rilasciato va proprio a celebrare i cameo che abbiamo visto, in particolare quello dell'episodio 3 di She-Hulk di Megan Thee Stallion e anticipa che ne arriveranno altri.

Nel video, condiviso su Twitter e che potete recuperare in calce alla notizia, vediamo alcune brevi scene dei restanti sei episodi e dei video dietro le quinte con la protagonista della serie Tatiana Maslany. Inoltre, Megan Thee Stallion parla del suo inaspettato twerking e scherza confessando di vedersi bene come "nuova versione di Thanos".

"Voglio davvero che tutti lo vedano perché è stato il giorno più bello della mia vita. È stato il momento più bello della mia vita", ha raccontato in precedenza Maslany all'Hollywood Reporter del cameo di Megan Thee Stallion. "Soprattutto con l'abito mo-cap! Non posso sentirmi cool se sono di fronte alla persona più bella e cool del pianeta. Non posso proprio. Quindi se posso sembrare una ragazzina che balla in pigiama, per me va bene. Finché potrò continuare a ballare con lei, sarò felice".

Oltre a Maslany, il cast di She-Hulk: Attorney at Law è composto da Mark Ruffalo nei panni di Hulk, Tim Roth nei panni di Abominio, Charlie Cox nei panni di Daredevil, Benedict Wong nei panni di Wong, Ginger Gonzaga nei panni di Nikki Ramos, Josh Segarra nei panni di Augustus "Pug" Pugliese, Jon Bass nei panni di Todd e Renée Elise Goldsberry nei panni di Mallory Book. I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kat Coiro e Jessica Gao.