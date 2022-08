She-Hulk: uno spot in stile Better Call Saul ci introduce l'avvocatessa Jennifer Walters

Il marketing di She-Hulk sta prendendo direzioni strane, con lo show che viene pubblicizzato su Tinder, e adesso la Marvel ha deciso di creare uno spot della serie con Tatiana Maslany in stile Better Call Saul.

Nella divertentissima clip, che potrete vedere in cima all'articolo, i clienti che necessitano di qualcuno che li difenda sono incoraggiati a chiamare 1-877-SHE-HULK (743-4855), un numero di telefono funzionante per l'avvocato che diventa verde in modo che chi si rivolge a lei "possa diventare verde". Secondo la pubblicità, i clienti di Walters, trovandoci nel MCU, includono anche Abominio, ovvero il nemico apparentemente diventato buono di suo cugino Bruce Banner.

Sicuramente la cosa divertente di She-Hulk è che sarà una serie totalmente insolita per il MCU, e proprio per questo in molti si stanno divertendo a pubblicizzarla in modi inaspettati e divertenti. "Avevo un'idea molto specifica del tono che volevo per lo show, venendo io dalla commedia e avendoci pensato per così tanto tempo", aveva dichiarato in un'intervista con EW la head writer e produttrice esecutiva Jessica Gao. "Ma è stato davvero difficile bilanciare commedia ed essere leggeri e irriverenti e allo stesso tempo essere consapevole di sé, ma c'è anche questo tipo di aspettativa nel far parte del Marvel Cinematic Universe, di bilanciare tutta l'azione, e anche il dramma e la trama".

Ora, mentre attendiamo l'uscita della serie su Disney+, vi lasciamo con il trailer di She-Hulk!