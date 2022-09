She Hulk ha stabilito un nuovo record: ha l'attore più vecchio del MCU, ben 104 anni!

Il nuovo episodio di She-Hulk uscito questa settimana su Disney Plus non include solo un grossissimo spoiler su I soprano, ma anche l'attore più vecchio in assoluto mai apparso nel MCU.

Se avete già visto la puntata, sapete che l'episodio 4 dell'ultima puntata di She-Hulk vede Jennifer Walters agire come avvocato di Wong in una causa legale contro un mago da teatro chiamato Donny Blaze, che si accompagna curiosamente con una sorta di socio di nome Cornelius P. Willows, interpretato dall'attore Leon Lamar: nato nel 1919, Lamar ha la bellezza di 104 anni, cosa che fa di lui l'attore più anziano di sempre apparso nel MCU.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, la regista dell'episodio 4 della serie Marvel Studios, Kate Coiro, è comparsa sulla sua pagina ufficiale di Instagram per celebrare l'occasione, condividendo una foto che suo marito Rhys Coiro in compagnia di Leon Lamar. Nell'omaggiarlo, la Coiro ha anche descritto Lamar è uno degli attori più acuti e spiritosi che avesse mai incontrato.

Ricordiamo che She-Hulk tornerà su Disney Plus a cadenza settimanale con un nuovo episodio in uscita ogni giovedì. Nelle scorse ore, tramite il trailer di metà stagione di She Hulk, la Marvel ha offerto ai fan un'altra occhiata al Daredevil di Charlie Cox, aumentando l'hype per il ritorno del supereroe: lo si vedrà già dalla prossima puntata, la quinta delle nove totali previste dalla prima stagione dello show? Restate sintonizzati per scoprirlo.