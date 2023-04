She-Hulk: ci sarà una Stagione 2 della serie Marvel? Risponde Tatiana Maslany

La prima stagione di She-Hulk ha debuttato su Disney+ lo scorso agosto e dalla sua conclusione non ci sono più state notizie su un eventuale ritorno del personaggio di Jennifer Walters nel Marvel Cinematic Universe. Si presume che possa avere un cameo in Daredevil: Born Again e recentemente Tatiana Maslany ha parlato di un suo possibile ritorno.

All'indomani della conclusione di She-Hulk: Attorney at Law, ci sono state molte speculazioni sulla prossima apparizione della She-Hulk nel MCU. In una recente intervista con Gold Derby, Maslany ha ammesso di non sapere esattamente quale sarà la prossima storia di She-Hulk all'interno del Marvel Cinematic Universe, ma di essere entusiasta di esplorare ulteriormente l'idea di una supereroina non convenzionale.

"Al momento mi sembra che il popolo di internet ne sappia più di me", ha risposto Maslany. "Ma mi piacerebbe vedere altro, mi piacerebbe vederla in modo diverso - così come abbiamo visto tanti altri attori che sono venuti nel nostro show e hanno cambiato tono al loro personaggio. Metterlo o metterla in uno scenario completamente diverso, in un universo diverso - perché la cosa divertente dell'universo Marvel è che ce ne sono molti. C'è un multiverso, non so se lo sapete, ma c'è. Ma metterla in una situazione molto improbabile, credo che sarebbe molto divertente. Il punto di forza di She-Hulk, per me, è che è sempre fuori luogo, e questo fuori luogo credo abbia la possibilità di essere esplorato maggiormente".

Oltre a She-Hulk, anche Tim Roth ha parlato del possibile ritorno di Abominio nel MCU.

La prossima apparizione di She-Hulk nel MCU non è stata confermata, né in una seconda stagione di She-Hulk né in un altro progetto. Come aveva dichiarato Maslany in precedenza, poco dopo la conclusione della prima stagione della serie, questo non sapere quando avverrà la prossima apparizione del suo personaggio la entusiasma.

"Voglio dire, è proprio la cosa che mi ha attirato fin dall'inizio, cioè che non me lo aspettavo", aveva spiegato Maslany. "Non mi aspettavo questo personaggio. Non mi aspettavo la direzione in cui è andato. Non mi aspettavo questi piccoli momenti strani in cui si è ritrovato... Quindi per me si tratta di essere davvero sorpresa. Quindi, se mi aspetto o voglio una certa cosa, probabilmente l'opzione migliore è fare l'esatto contrario".