She-Hulk, la star Jameela Jamil: 'Titania? La vedrei bene in Deadpool e nei Thunderbolt'

Mentre attendiamo il debutto di She-Hulk: Attorney at Law su Disney+ (e manca davvero pochissimo ormai!), sentiamo cos'ha avuto da dire Jameela Jamil sulla sua Titania... E cosa c'entrano Deadpool e i Thunderbolt.

Sul green carpet della premiere di She-Hulk: Attorney at Law a Jameela Jamil a.k.a. Titania nella serie Disney+ è stato chiesto a quale altro supereroe del MCU (oltre, ovviamente, a She-Hulk) vorrebbe dar fastidio in un potenziale futuro, e la sua risposta è stata più che esaustiva.

"Voglio fare impazzire Deadpool!" ha affermato l'attrice "Adoro Ryan Reynolds e adoro così tanto Deadpool! Ma c'è cosi tanto nel MCU... I Thunderbolt, ad esempio... Ci sono così tanti posti in cui Titania potrebbe esistere nel MCU, perché è caotica e vile. Ha fatto arrabbiare gran parte del MCU. Spider-Man, Thor... Ha nemici ovunque. Un po' come me nella vita reale".

Non sappiamo ancora cosa riserverà il futuro al personaggio della Jamil, dopotutto dobbiamo ancora vedere cosa combinerà nel presente nella serie di Disney+, ma qualcosa ci dice che se c'è qualcuno in grado di finire a dar fastidio a questo o quell'altro supereroe, questo qualcuno porta il nome di Titania.

E voi, che ne pensate? Siete entusiasti di vedere il personaggio di Titania sullo schermo? Fateci sapere nei commenti.