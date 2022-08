She-Hulk, Steve Coulter sulla preparazione al ruolo: 'Ho rivisto L'Incredibile Hulk'

Mentre arriva un poster di She-Hulk, che ci mostra l'Abominio di Tim Roth, la serie presenta il suo secondo episodio su Disney+. Qui Walters difende proprio il personaggio interpretato da Roth, e riprende una trama de L'Incredible Hulk. Steve Coulter, che nello show è Holden Holliway,ha rivelato di aver rivisto il film per prepararsi alla serie.

Coulter in realtà è andato molto più indietro, scavando in quelle che sono un po' le origini cinematografiche del MCU. "Ho visto tutti quei film, ma non credo che siano rimasti impressi nella mente di nessuno", ha raccontato l'attore a ComicBook. "Ma l'ho fatto, sì. Volevo conoscere tutto esattamente, perché il personaggio doveva sapere. Sembro il Daniel Day-Lewis junior varsity. 'Dovevo guardare un film per la TV! È stato molto stancante!' Perché desideravo avere un'idea. Ma in verità le cose che riguardavano Abominio erano davvero interessanti. Ho fatto le mie ricerche".

L'interprete del capo di Jennifer Walters, però, non si è fermato in superficie, ma è andato molto più a fondo. Ha infatti consultato i fumetti per conoscere meglio il personaggio di Holliway, da lui interpretato. "Ho cercato un po' della sua storia ed essendo un attore con un ego, volevo vedere cos'altro gli accadeva, perché ha diversi tipi di piccole avventure" ha proseguito Coulter. "Ho appena fatto la medesima stessa ricerca che ho fatto per Walking Dead. Volevo conoscerlo, perché a volte raccogli piccoli bocconcini e il fatto che avesse quella storia, non è soltanto quello - come è stato rivelato nell'episodio due, spoiler, assume She-Hulk, è tipo, 'Cha -ching!' - ma ha una umanità e un affettività, e quindi questo in realtà mi ha aiutato un po'. Non l'ho assunta solo per un unico motivo. C'è un po' tipo di rapporto padre-figlia, un prendersi cura di lei. Ma soprattutto, si sta aggiungendo alle casse dello studio legale".

Secondo voi l'attore ha fatto un buon lavoro? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto ecco la recensione dell'episodio 2 di She-Hulk!