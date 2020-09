She-Hulk, svelata la regista della serie Disney+: le riprese a inizio 2021?

In attesa di novità sull'uscita di The Falcon and The Winter Soldier e WandaVision, c'è molta curiosità anche per quanto riguarda le serie Disney+ che introdurranno alcune delle new entry del Marvel Cinematic Universe a partire dal piccolo schermo. Tra queste anche She-Hulk, per cui sono emersi degli interessanti aggiornamenti.

È infatti Variety a rivelare che i Marvel Studios hanno ufficialmente ingaggiato la regista Kat Coiro per dirigere il pilot e diversi episodi della serie incentrata su Jennifer Walters. La Coiro, che farà anche da produttrice esecutiva, è nota per il suo lavoro in serie tv Dead To Me, Shameless, Brooklyn 99, Mozart in the Jungle e It's Always Sunny in Philadelphia e per aver diretto la commedia romantica Merry Me con Jennifer Lopez in arrivo il prossimo anno.

Secondo quanto riportato da The Direct, inoltre, le riprese della serie dovrebbero finalmente iniziare a febbraio 2021 ad Atlanta, in Georgia, dove si sta attualmente svolgendo la produzione di The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki e a breve anche Hawkeye.

I Marvel Studios sono attualmente alla ricerca di un'attrice tra i 30 e 40 anni per vestire i panni della protagonista, ma finora non sono emerse informazioni concrete su eventuali trattative tra lo studio e la sua potenziale interprete. La serie è scritta a Jessica Gao (Rick and Morty), e se le discussioni con lo studio andranno in porto vedrà anche la presenza di Mark Ruffalo nei panni del Gigante Verde.

Le riprese di She-Hulk, stando a DisInsider, erano originariamente previste per lo scorso 6 luglio ma sono state rimandate al 2021 a causa della pandemia, che ha rallentato non poco anche la produzione di tutti gli altri titoli dell'universo Marvel.

Intanto, sul set di The Falcon and the Winter Soldier è apparso U.S. Agent.