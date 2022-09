She-Hulk: svelati i character poster di due nuovi personaggi!

Questo giovedì ha fatto il suo debutto su Disney+ il quinto episodio dello show con Tatiana Maslany, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di She-Hulk 1x05. La puntata ha introdotto alcuni nuovi personaggi, protagonisti dei character poster da poco rilasciati.

La pagina ufficiale dei Marvel Studios ha infatti condiviso su Istagram due nuove immagini dedicate a Mallory Book, interpretata da Elise Goldsberry, che nell'episodio rappresenta Jen Walters/She-Hulk in tribunale nella causa contro Titania e a Luke Jacobson, lo stilista dei supereroi interpretato da Griffin Matthews, che ha l'arduo compito di aggiornare il guardaroba di Jen. Come di consueto, potete dare uno sguardo ai due poster in calce alla notizia.

She-Hulk è una comedy di nove episodi che presenta il ritorno di alcune star del Marvel Cinematic Universe, come Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner/Hulk, Charlie Cox nei panni di Daredevil, Benedict Wong nei panni di Wong e Tim Roth nei panni di Emil Blonsky/Abomination. Il cast comprende inoltre Ginger Gonzaga, Josh Segarra e Jon Bass. I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kat Coiro e Jessica Gao. I co-produttori esecutivi sono Wendy Jacobson e Jennifer Booth. Lo show è disponibile su Disney+.

Per salutarvi, vi lasciamo con il nostro approfondimento sul finale dell'episodio cinque di She-Hulk.