She-Hulk, svelato il titolo di lavorazione della serie Disney+

La serie She-Hulk targata Disney+ si prepara per iniziare la produzione e sembra che abbia ottenuto un titolo di lavorazione. C'è ancora confusione intorno allo show dopo che Tatiana Maslany ha negato di essere stata scelta per interpretare la protagonista Jennifer Walters, ma il titolo provvisorio strizza un occhio all'aspetto legale dello show.

Sebbene il progetto abbia un grande potenziale, la negazione della star ha confuso molti fan, soprattutto da quando Mark Ruffalo ha dato il benvenuto all’attrice su Twitter quando la notizia è stata diffusa online.

Ma indipendentemente dal fatto che l'attrice sia coinvolta o meno nella serie Disney+ dei Marvel Studios, la produzione sta andando avanti e Production Weekly ha rivelato il titolo di lavorazione ufficiale: Libra.

Questo è ovviamente un riferimento alla costellazione zodiacale oltre che alla bilancia simbolo della giustizia. Chiaramente, il lavoro di Jennifer Walters come avvocato, avrà un ruolo importante nello show.

Nei fumetti, She-Hulk è l'alter ego di Jennifer Walters, un avvocato e cugina di Bruce Banner. Dopo essere stata uccisa, Jennifer Walters riceve una trasfusione di sangue da Bruce, l'unico donatore possibile. La trasfusione ha avuto l'effetto collaterale non intenzionale di trasformarla in She-Hulk. Tuttavia, a differenza della maggior parte delle incarnazioni di Hulk di Bruce Banner, Jennifer Walters mantiene il suo acuto spirito e il controllo emotivo nella sua forma She-Hulk, che in seguito diventa permanente.

She-Hulk dovrebbe debuttare su Disney Plus nel 2022 ma nell'attesa potete dare un'occhiata ad una fan art che immagina il look di Tatiana Maslany.