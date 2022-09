She Hulk, svelato il numero di episodi in cui sarà presente Daredevil!

She Hulk non include solo il più vecchio attore mai visto in un progetto MCU, ma anche l'amatissimo Charlie Cox nei panni di Daredevil, uno dei personaggi Marvel preferiti dai fan che esordirà su Disney Plus grazie alla serie tv di Tatiana Maslany.

Nella cornice della d23, dove ha personalmente spiegato che Daredevil Born Again sarà un reboot e non un sequel dell'acclamata serie tv di Daredevil sviluppata da Netflix per tre stagioni, Charlie Cox ha anche avuto modo di discutere della sua imminente apparizione nella tv comedy del MCU (apparizione che è stata anche recentemente anticipata dal nuovo trailer midseason di She Hulk): in quanti episodi di She-Hulk apparirà Daredevil? A questa domanda ha risposto direttamente l'attore parlando ai microfoni di Deadline:

"Tatiana è fantastica, la adoro ed è un'attrice incredibile. Poter lavorare con lei mentre interpretavamo questi personaggi è stato divertente, e non vedo l'ora di vedere l'episodio che abbiamo fatto insieme perché ho la sensazione che la chimica che abbiamo avuto sul set sia stata davvero vincente. Anche solo poter vedere questi due personaggi interagire tra loro, credo che sia un episodio molto speciale. Mi piacerebbe ricambiare il favore e ospitarla nella serie di Daredevil, a questo punto, anche se al momento non so se una cosa del genere sia nei piani o meno".

Dalle parole di Charlie Cox, dunque, sembrerebbe che l'attore abbia realizzato un solo episodio per la serie, e di conseguenza Daredevil dovrebbe apparire solo in una puntata di She-Hulk: tuttavia, ben prima che la presenza del personaggio nella serie fosse confermata ufficialmente dai Marvel Studios, diversi insider avevano parlato di 'più apparizioni di Matt Murdock in She-Hulk'; che le dichiarazioni di Charlie Cox facciano parte del solito depistaggio imbastito dalla Marvel? Per il momento i fan non possono che aspettare i prossimi episodi dello show.

She-Hulk, lo ricordiamo, torna in esclusiva su Disney Plus ogni giovedì.