She-Hulk: svelato il nuovo poster di Lulu e il cane Jonathan

Un nuovo episodio dell'avvocatessa Jen Walters è da poche ore sulla piattaforma streaming Disney+ ma, come vi abbiamo già raccontato nella recensione di She-Hulk 1x06, la delusione per un prodotto che era partito con aspettative ben diverse sta crescendo episodio dopo episodio.

Il sesto episodio di She-Hulk, dei nove in programma, è stato rilasciato questo giovedì e l'ingresso di nuovi personaggi nel racconto pare non aver risollevato uno show che sta perdendo consensi di critica e di pubblico a vista d'occhio. La serie annaspa, arranca e pare non riuscire più a tenere il ritmo brillante ed incalzante delle prime puntate, nonostante il sesto episodio e la sua "autonomia narrativa".

Tempo di festeggiamenti per Jen, che è stata invitata al matrimonio di una sua vecchia amica del liceo Lulu in veste di damigella d'onore. Ed è proprio alla neo sposa che la Disney ha dedicato l'ultimo poster ufficiale pubblicato sui suoi account social. A fare compagnia all'amica di Jen ci pensa Jonathan, un adorabile cagnolino, anche lui vestito elegante per l'occasione.

Sta divenendo oramai consuetudine, quella di accompagnare ogni nuovo episodio con poster promozionali raffiguranti i nuovi protagonisti dello show e la scorsa settimana è toccato ad altre 2 new entry della serie avere dei character poster personalizzati: Mallory Book e Luke Jacobson, lo stilista dei supereroi.

Altre 3 puntate e si concluderà anche questa serie Marvel/Disney. Chissà se 3 episodi basteranno per risollevare uno show in caduta libera o se la strada in discesa intrapresa da Jen e compagni rappresenti l'unica alternativa pensata per la serie.