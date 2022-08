She-Hulk, Tatiana Maslany anticipa il ruolo di Daredevil: 'I fan saranno contenti'

Dopo aver fatto un'apparizione a sorpresa nel trailer di She-Hulk, Tatiana Maslany ha anticipato in qualche modo il ruolo che Daredevil avrà nella serie Marvel. Questa segnerà il debutto nel Marvel Cinematic Universe di Jennifer Walters, un avvocato che si ritrova con la vita sconvolta quando il suo sangue viene contaminato da quello di suo cugino.

Parlando con Deadline al Comic-Con di San Diego, Tatiana Maslany è stata interrogata sul ruolo di Daredevil in She-Hulk: Attorney at Law. Pur tacendo sull'esatta natura della sua apparizione, la Maslany ha lasciato intendere che i fan saranno molto soddisfatti del suo lavoro nella serie. Ecco cosa ha detto:

"Non voglio dire nulla. Voglio solo dire che è stato... Penso che i fan saranno molto contenti. Perché è fantastico. È davvero straordinario".

Disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a partire dal 17 agosto, la nuova serie comedy ha come protagonista Tatiana Maslany nei panni di She-Hulk/Jennifer Walters, un'avvocata specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani. Diretta da Kat Coiro (episodi 1, 2, 3, 4, 8, 9) e Anu Valia (episodi 5, 6, 7) con Jessica Gao come sceneggiatrice, She-Hulk: Attorney at Law segue le vicende di Jennifer Walters mentre cerca di affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri.

La serie, composta da nove episodi, riunisce una serie di veterani del MCU, tra cui Mark Ruffalo nei panni di Smart Hulk, Tim Roth in quelli di Emil Blonsky/Abominio e Benedict Wong nel ruolo di Wong. Il cast comprende anche Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry.

Per ulteriori approfondimenti, ecco la prima clip di She-Hulk con Jennifer e Bruce Banner.