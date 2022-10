She-Hulk, Tatiana Maslany si aspetta una chiamata per Daredevil Born Again: 'Sono pronta!'

Con il termine della serie e con una seconda stagione che momentaneamente non sembrerebbe essere nei piani dei Marvel Studios, in questi giorni in molti hanno iniziato ad interrogarsi sul futuro di Jennifer Walters.

Le avventure della nostra protagonista, interpretata da Tatiana Maslany, si sono infatti concluse la scorsa settimana nel nono episodio di She-Hulk. Ma dove e quando la rivedremo?

Come ben sapete, lo show ha ospitato l'atteso ritorno del Daredevil di Charlie Cox, che dopo il suo breve cameo in Spiderman: No Way Home ha fatto coppia con Jen nell'ottavo e nell'ultimo episodio della serie. Prossimamente, il Diavolo di Hell's Kitchen avrà un ruolo nella serie Disney Plus di Echo, mentre nel 2024 sarà protagonista in Darevil: Born Again. Jennifer Walters tornerà proprio per questa occasione?

"Continuo a mandargli messaggi scrivendogli: "Sono richiesta sul set oggi?" E lui mi risponde: "Te lo faremo sapere a pranzo". Ma continua a rimandare. Ho aspettato fuori dal set con il mio costume da She-Hulk, quindi fammi entrare, coach... Fai sapere a Charlie che sono pronta!", ha raccontato Maslany nella sua ultima intervista con The Hollywood Reporter.

Per come si sono sviluppate le cose in She-Hulk, sicuramente nessuno rimarrebbe stupito nel vedere la coppia nuovamente insieme in Born Again. Staremo a vedere.

Ma voi cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti!