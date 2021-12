She-Hulk, Tatiana Maslany conferma: 'È tutto realizzato in CGI'

Le riprese di She Hulk sono ormai concluse da diverso tempo ma come sappiamo, i lavori di post-produzione della serie Marvel dedicata al personaggio di Jennifer Walters proseguono a rilento per via del massiccio utilizzo degli effetti speciali.

Come confermato dalla protagonista Tatiana Maslany infatti, gran parte delle riprese sono state potenziate dall'ausilio della computer grafica, che permette di fatto alla cugina di Bruce Banner di apparire con il suo mastodontico corpo verde sul piccolo schermo. Insomma, proprio come già accaduto per l'Hulk di Mark Ruffalo, la Marvel ha deciso di puntare su questa avanzatissima tecnologia.

"È tutto CGI... Sono in motion-capture per tutto il tempo. Sono su piattaforme con mo-cap dove ho una una sorta di caschetto in cima alla mia testa..." ha detto la Maslany ad un podcast della rivista The Direct.

Proprio l'eccessivo utilizzo da parte della Marvel degli effetti speciali, nei giorni scorsi ha fatto infuriare Ridley Scott, il quale ha sottolineato come nella realtà dei fatti, gli script dei cinecomics siano particolarmente noiosi.

She-Hulk approderà su Disney+ nel 2022, molto probabilmente, proprio per via dei ritardi accumulati per via dei lavori di post-produzione, la serie verrà rilasciata subito dopo Moon Knight, lo show Marvel che vede Oscar Isaac nei panni di Marc Spector.