She-Hulk, Tatiana Maslany demolisce Bob Iger: 'È completamente fuori dal mondo'

Hollywood è ai ferri corti. Dopo lo sciopero degli sceneggiatori che ha fermato numerose produzioni, si uniscono alla mobilitazione anche gli attori. Se una fetta dei lavoratori dello spettacolo appoggia lo sciopero, c'è anche chi rilascia dichiarazioni contrastanti e fioccano le accuse da parte di Tatiana Maslany aka She-Hulk contro Bog Iger.

Il CEO della Disney, Bob Iger infatti ha commentato lo sciopero WGA facendo riferimento alle "richieste salariali irrealistiche" degli sceneggiatori e definendo l'intera mobilitazione "inquietante". Parole che non sono finite nel dimenticatoio, provocando la replica delle star di Hollywood tra cui Bryan Cranston che non ha usato mezzi termini contro Iger e Tatiana Maslany. L'attrice ha dichiarato di essere stufa di vedere grandi prodotti televisivi con budget stellari quando la paga media degli addetti ai lavori che rendono possibile tutto ciò si abbassa vertiginosamente: "I salari sono diminuiti. È come se i lavoratori dello spettacolo fossero completamente messi da parte", le parole di Maslany si sono rivolge anche a Iger, affermando come il CEO "non abbia alcun contatto con i lavoratori che realizzano i suoi show".

La situazione è molto delicata, in ballo c'è il futuro di numerosi lavoratori e il segnale inviato da Maslany è molto forte (chi meglio di She-Hulk?) anche per via dei suoi contatti lavorativi con Disney+ in vista di una possibile seconda stagione di She-Hulk.