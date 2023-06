She-Hulk, Tatiana Maslany:'Ecco con quali cloni di Orphan Black andrebbe d'accordo'

È passato un anno dall'uscita su Disney+ della prima stagione di She-Hulk: Attorney at Law con Tatiana Maslany protagonista nei panni di Jennifer Walters/She-Hulk, primo ruolo tv importante per l'attrice dopo Orphan Black. E proprio di Orphan Black ha parlato Maslany in una recente intervista ad Awards Radar.

Quali cloni di Leda in Orphan Black andrebbero d'accordo con She-Hulk? Ecco la risposta dell'attrice:"Penso che ci sia un focus su Jen e una dedizione nel rimanere fedele a chi è che mi fa sentire molto Alison. Ma penso che Cosima sarebbe molto affascinata dalla scienza" ha dichiarato.



Ma She-Hulk - la serie è stata iscritta a 19 Emmy Award 2023 - tornerà nel Marvel Cinematic Universe? "Sento che Internet ne sa più di me ma mi piacerebbe vederla in uno scenario completamente diverso, un universo diverso, la cosa divertente del Marvel Universe. C'è un multiverso. Metterla in una situazione molto improbabile, penso che sarebbe super divertente".



E voi cosa ne pensate? Vorreste rivedere Tatiana Maslany interpretare Jennifer Walters/She-Hulk in un altro progetto del Marvel Cinematic Universe?



Sul nostro sito potete recuperare la recensione del finale di She-Hulk, la prima e sinora unica stagione della serie con protagonista Tatiana Maslany, nel Marvel Cinematic Universe. Nel cast dello show anche Ginger Gonzaga, Jameela Jamil, Josh Segarra e la star di Avengers: Endgame Mark Ruffalo nel ruolo di Bruce Banner/Hulk.