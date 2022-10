She-Hulk, Tatiana Maslany sul futuro di Jennifer Walters: 'Non so cosa aspettarmi'

Nonostante le critiche, i nove episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono stati chiaramente la cosa più seguita su Disney Plus nelle ultime settimane e hanno finalmente introdotto il personaggio di Jennifer Walters all'interno del Marvel Cinematic Universe. Ma cosa accadrà ora al personaggio? In un'intervista ne ha parlato la stessa Tatiana Maslany.

Al momento non è chiaro come sarà questo ritorno, dato che She-Hulk non è ancora stata rinnovata per una seconda stagione e la Maslany non è ufficialmente in lizza per riprendere il suo ruolo in un altro film o show della Marvel. Parlando con ComicBook.com dopo il finale di She-Hulk, la Maslany ha lasciato intendere che questa ambiguità fa parte del divertimento di interpretare il personaggio e che non ha paura di prendere direzioni inaspettate.

"Voglio dire, è proprio la cosa che mi ha attirato fin dall'inizio, cioè che non me l'aspettavo", ha spiegato Maslany. "Non mi aspettavo questo personaggio. Non mi aspettavo dove andasse a finire. Non mi aspettavo questi piccoli momenti strani in cui si trova... Quindi per me si tratta di essere sempre sorpresa, capisci? Perché è così irriverente. Quindi, se mi aspetto o voglio una certa cosa, probabilmente l'opzione migliore è fare l'esatto contrario".

L'attrice ha proseguito: "È stato sicuramente un viaggio per lei. E per quanto sembri sicura di sé e sembri aver capito tutto, c'è sicuramente - e credo che lo capiamo in quell'episodio, la scena del circolo terapeutico, in cui si capisce il nocciolo di ciò che significa sentirsi non abbastanza, e che forse non piaci alle persone per quello che sei. Credo che Jen si chieda anche se si piace per quello che è, il che fa sentire She-Hulk una traditrice. Adoro quest'idea. Penso che sia molto vicino a quello che provano le persone".

La serie, nonostante abbia diviso molto i fan, pare sia stata molto apprezzata dagli addetti ai lavori. Un esempio è sicuramente il fumettista Dan Slott che ha difeso She-Hulk dagli attacchi degli haters. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!