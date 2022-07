She-Hulk, Tatiana Maslany: 'All'inizio ero terrorizzata dall'idea del MCU'

She-Hulk debutterà su Disney+ il prossimo 17 agosto, sancendo in maniera ufficiale l'ingresso di Tatiana Maslany nel Marvel Cinematic Universe cosa che, sembra aver dato davvero moltissime preoccupazioni all'attrice nota per il suo ruolo (o meglio, ruoli) da protagonista in Orphan Black.

In una recente intervista con SFX Magazine, la Maslany ha rivelato il modo in cui ha ottenuto la parte della cugina di Bruce Banner, ammettendo di essere veramente molto nervosa all'idea di entrare a far parte di un franchise di grande successo.

"La mia prima vera audizione è stata fatta su Zoom, quindi non so nemmeno chi fosse presente. Ma ho incontrato Kevin Feige dopo essere stato scelta e ho avuto la possibilità di sedermi e chiacchierare con lui".

L'attrice ha poi aggiunto: "All'inizio ero terrorizzata dall'idea del MCU. Sono sempre stata un po' nervosa all'idea di entrare in un mondo come questo perché attribuisco valore al personaggio a tutto, e semplicemente non sapevo come sarebbe stato rapportarsi con progetti sempre più grandi. Ma quando ho letto il pilot, mi sono resa conto che si trattava di una storia davvero inaspettata per questo mondo di supereroi. È tutto così umano. Si va davvero a fondo nelle questioni della vita, in modi davvero fantastici. E inoltre, si parla di qualcosa che mi sta davvero a cuore, cioè quando improvvisamente inizi a essere visto come qualcosa; poi vieni visto come una cosa e diventi mercificato come quella cosa. Quello che fa questo spettacolo, ma in un modo divertente e inaspettato, è affrontare questa idea".

Nonostante non sia ancora iniziata la sua corsa su Disney+, per ora le critiche a She-Hulk non sono mancate di certo. Speriamo che questo inizio in salita non faccia preoccupare troppo Tatiana Maslany. Voi cosa vi aspettate da questa serie? Ditecelo nei commenti.