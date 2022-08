She-Hulk, Tatiana Maslany è Jennifer Walters nel nuovo spot della serie MCU

Mancano pochi giorni ormai all'uscita su Disney+ di She-Hulk: Attorney at Law, la nuova serie dell'MCU con protagonista Tatiana Maslany nel ruolo di Jennifer Walters, al cui fianco ci sarà una vecchia conoscenza del franchise, Mark Ruffalo nel ruolo di Bruce Banner/Hulk. Nel frattempo è stato distribuito un nuovo spot dello show.

Nel video si vede Jennifer Walters che cerca di familiarizzare con i suoi nuovi super poteri, per poter ritrovare equilibrio nella sua vita da tutti giorni. Jennifer Walters svolge il lavoro di avvocata per difendere superumani, ma un giorno entra in contatto fortuito con il sangue di suo cugino, Bruce Banner, acquisendo dei poteri sovrumani e trasformandola in una versione imponente e soprattutto... verde. Scoprite che cosa ci aspettiamo da She-Hulk, in arrivo su Disney+.



Nello spot compare anche Benedict Wong nel ruolo di Wong, con il cast completato da Tim Roth nei panni di Abominio, Jameela Jamil in quelli di Titania e Renée Elise Goldsberry nei panni di Amelia.

Tim Roth riprende il ruolo di Emil Blonsky/Abominio che interpretò anche in L'incredibile Hulk film del 2008 in cui recitò con Edward Norton, all'epoca ancora interprete di Hulk prima di cedere lo scettro a Ruffalo.



Le riprese di She-Hulk si sono concluse nel mese di agosto 2021, come annunciato dalla regista Kat Coiro, che ha diretto i lavori ad Atlanta dal marzo 2021, quando si svolse il primo ciak.