She-Hulk, Tatiana Maslany sarà la protagonista dello show Marvel di Disney+

Finalmente conosciamo il nome dell'attrice che interpreterà la protagonista, Jennifer Walters, nella serie tv di Disney+ dedicata a She-Hulk: Tatiana Maslany.

Sono mesi che il web si stava chiedendo quando avrebbero annunciato l'interprete dell'avvocatessa supereroina, e oggi abbiamo finalmente un nome.

No, non si tratta di Allison Brie o della lottatrice Ronda Rousey (due delle più vociferate per il ruolo), ma dell'attrice vincitrice di un Emmy per la sua performance nella serie tv Orphan Black, Tatiana Maslany.

Al momento, non sono ancora arrivate dichiarazioni ufficiali da parte della Maslany o dei portavoce Disney, ma siti autorevoli come Variety e Deadline danno per certo il casting dell'attrice.

Solo qualche giorno fa, dopotutto, era stato annunciato l'ingaggio di Kat Coiro come regista dello show, facendo dunque pensare che un possibile reveal della sua protagonista non avrebbe tardato poi molto ad arrivare.

Al contrario del più noto cugino Hulk, dal quale ha ereditato i propri poteri a seguito di una trasfusione, quando si trasforma in She-Hulk, Jennifer Walters non perde totalmente il controllo della sua parte umana, riuscendo invece a mantenere gran parte della sua personalità, intelligenza e capacità emotiva. E a proposito di Hulk, la serie dovrebbe vantare anche la presenza di Mark Ruffalo, ma stiamo ancora aspettando una conferma ufficiale in merito.

