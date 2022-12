She-Hulk: Tatiana Maslany rivela i 5 spoiler più difficili da tenere segreti, però...

Inizialmente accolta nel migliore dei modi, nel corso degli episodi She-Hulk ha visto le critiche aumentare sempre più. Con tutti gli episodi ora disponibili in alcune regioni di Disney+, la serie ha più bisogno che mai di essere sponsorizzata. Ma la Top 5 spoiler di Tatiana Maslany non è poi così eclatante...

Notizia giusto di ieri, vedremo molte meno serie MCU nel 2023 rispetto a quelle del 2022 o comunque rispetto a quanto preventivato. Ma per molti, persino i fan più incalliti del Marvel Cinematic Universe, questa non essere affatto una cattiva notizia. Perché alcune di quelle serie (ma anche film) visti nell’anno in chiusura, forse avremmo preferito non vederle. È pur vero che non si tratta solo di eccessi di produzione, perché semplicemente alcune di quelle si sono accavallate tutte nel 2022 a causa delle ristrettezze imposte dal Covid-19.

Sia come sia, una di quelle serie ben poco apprezzate dai fan – nonostante un inizio incoraggiante – è proprio She-Hulk con Tatiana Maslany. Non è piaciuto il tono da lega comedy, anche se voluto fin dall’inizio. Di certo non è piaciuta la CGI, altro grande argomento di discussione. Ma ora la sua protagonista tenta di sponsorizzare la serie con un post dedicato a Disney+ UK, che trovate in calce all’articolo. Nel video, Tatiana Maslany ripercorre i cinque più grandi spoiler dalla serie su cui non riusciva più a trattenersi.

Ma prima di gridare allo spoiler – comunque, vi avvetiamo, ce ne sono anche se minimi – potreste scoprire che non sono nulla di che. Vanno da quando Jennifer Walters si rende conto per la prima volta dell’audience da casa e rompe la quarta parete, a quando difende i troppi cameo della serie salvo poi rendersi conto che, effettivamente, forse erano troppi. Ma ovviamente i due più grandi sono l’ingresso di Matt Murdock nell’aula di tribunale e la citazione agli X-Men in arrivo nell’universo Marvel.

Speriamo solo che Daredevil: Born Again non risenta dello scarso successo che ha colpito anche il ritorno di Charlie Cox: lui teme che la serie sia un rischio troppo grande, soprattutto visto il numero di episodi, e di dover prepararsi a dire addio a Daredevil. Noi ovviamente speriamo proprio di no!