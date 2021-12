She-Hulk, Tatiana Maslany rivela: 'Ci saranno molte canzoni di Madonna'

She-Hulk romperà la quarta parete, questo lo avevamo capito da alcune dichiarazioni di Tatiana Maslany rilasciata nel corso di un'intervista promozionale ma, non potevamo immaginare che Jennifer Walters avrebbe potuto addirittura cantare brani di Madonna nella prossima serie Disney+.

La notizia è stata data proprio dall'interprete della cugina di Bruce Banner che, intervenuta di recente nel podcast Scott Hasn't Seen, ha rivelato la presenza di alcuni numeri musicalo all'interno dello show e alcuni di questi, riproporranno le iconiche canzoni della cantante italo-americana.

Tatiana Maslany ha infatti detto: "Sai non è facile essere verdi, così ogni tanto ci sarà qualche canzone per stemperare...Ci saranno molte canzoni di Madonna". L'attrice ha rivelato che tra i brano prescelti ci sarà Fever a cui si aggiungeranno molti altri brani simbolo della nostra epoca.

Sebbene non ci sia una data confermata per il suo rilascio, She-Hulk è già diventato uno degli spettacoli Disney+ più attesi. Si tratta di una serie che sicuramente romperà con la tradizione Marvel, portando moltissime novità all'orizzonte. Non è ancora chiaro se ci sarà un unico episodio musicale o se vedremo vari brani proposti nel corso di ciascuno episodio.

Sappiamo però che in She-Hulk ci sarà molta CGI. Il corpo verde di Jennifer Walters verrà infatti realizzato grazie all'utilizzo dei più moderni effetti speciali. Cosa vi aspettate da questa nuova serie? Ditecelo nei commenti.