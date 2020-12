She-Hulk, Tatiana Maslany rompe il silenzio: 'Non vedo l'ora!'

Il Disney Investor Day ci ha finalmente tolto ogni dubbio sul nome della protagonista di She-Hulk: come anticipato da tempo, sarà la star di Orphan Black Tatiana Maslany a vestire i panni di Jennifer Walters nello show Marvel che sbarcherà su Disney+ tra qualche tempo.

La cosa era in realtà stata anticipata un bel po' di tempo fa, ma l'attrice stessa aveva preso le distanze dalle voci fino alla conferma ufficiale arrivata per bocca del solito Kevin Feige: da quel momento in poi nascondersi non ha più avuto senso e la nostra Tatiana ha potuto quindi finalmente esprimere tutta la sua gioia per il suo prossimo ruolo.

"È offishulk!!! Sono al di là dell'eccitazione per essere Jennifer Walters aka She-Hulk per Disney+ e Marvel Studios" sono state le parole che una Maslany evidentemente al settimo cielo ha affidato ad un breve post pubblicato su Instagram in cui vediamo anche alcune immagini del personaggio in procinto di fare il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe.

La conferma di Maslany, comunque, non è stata l'unica notizia al riguardo: Kevin Feige ha infatti confermato il ritorno di Tim Roth in She-Hulk nei panni di Abominio, ruolo già interpretato dall'attore nel film del 2008 con Edward Norton; Mark Ruffalo, nel frattempo, ha rotto il silenzio sulla sua partecipazione a She-Hulk.