She-Hulk, Tatiana Maslany sulla serie Marvel: L'antitesi di qualsiasi storia di supereroi

Nel nuovo numero di Empire Magazine, la rivista ha dedicato ampio spazio e She-Hulk, la nuovissima serie del Marvel Cinematic Universe che farà il suo debutto su Disney+ il prossimo 17 agosto. Intervistata in merito, la protagonista dello show, Tatiana Maslany, ha discusso non solo della serie in sé ma anche dell'evoluzione del suo personaggio.

Per la Maslany è stata l'occasione di interpretare un tipo diverso di personaggio dei fumetti. "È davvero l'antitesi della maggior parte delle narrazioni sui supereroi", ha spiegato l'attrice a Empire. In particolare, Walters è una persona che cerca di sfuggire alle sue nuove capacità. "C'è un grande elemento di rifiuto in lei, che è comprensibile. Per me si trattava di rifiutare il più a lungo possibile quello che era successo, perché è questo che provoca la divertente tensione tra Jennifer e She-Hulk".

Questa non è l'unica tensione, perché la trasformazione di Jennifer influisce anche sulla sua carriera di avvocato di successo, con un cambio di rotta verso la gestione di casi legali sovrumani. "La sua carriera è dominata dagli uomini e incredibilmente feroce e gerarchica", ha continuato la Maslany. "Quando è a capo di questo studio legale che si occupa di superumani, è lì che nascono dei personaggi davvero divertenti che lei difende o che si oppongono. È una sorta di assurda rivisitazione di un legal drama".

Immergersi nel MCU e in She-Hulk, in particolare, ha significato fare un sacco di chiacchiere con Mark Ruffalo ("Eravamo così stupidi, come due bambini a cui i genitori avevano dato una pala e detto di andare a giocare con la sabbia"), fare un'immersione profonda nei fumetti e trovare ispirazione nella musicista di culto Sophie. "Torno sempre a Sophie, un'artista trans straordinaria che purtroppo è morta l'anno scorso", ha aggiunto. "Quello che amo della musica di Sophie è questa combinazione di suoni organici ed elettrici, di tipo industriale, che mi ha fatto sentire in sintonia con She-Hulk".

Intanto continuano le polemiche sulla CGI di She-Hulk, con il commento del team di Corridor Crew. Di seguito, infine, una nuova immagine di She-Hulk pubblicata in esclusiva da Empire.