She-Hulk: Tatiana Maslany smentisce il suo coinvolgimento nella serie Marvel

Sarebbe stata perfetta per interpretare She-Hulk, ma nonostante gli insistenti rumor che davano ormai per assodato il suo coinvolgimento nella serie Marvel, la stessa Tatiana Maslany ha negato di essere stata contattata per il ruolo.

"Non è una cosa vera in realtà, è tutto frutto di un comunicato stampa fuori controllo. Non è assolutamente vero. Sono stata legata a questo genere di cose in passato e la stampa ne ha parlato, ma stavolta non è qualcosa di vero, purtroppo", ha rivelato l'attrice a The Sudbury Star.

La notizia era stata ripresa dalle più grandi testate americane, ma a quanto pare il tutto deve essere partito da uno scoop infondato. Né l'attrice né la Marvel avevano stroncato la cosa sul nascere, e ormai i fan avevano incominciato a credere fermamente che sarebbe stata lei la protagonista della serie, tanto che molti artisti si erano già messi all'opera con fan art dedicate a She Hulk.

"Sì, non so come accadano cose del genere... semplicemente non lo so, non ne ho idea", ha concluso. Tatiana Maslany si è fatta apprezzare dal grande pubblico grazie ai suoi molti ruoli in Orphan Black, serie in cui ha esibito tutte le sue capacità attoriali interpretando le sorelle gemelle protagoniste.

Purtroppo la nuova produzione Marvel è ancora avvolta nel mistero, e dovremo aspettare ancora un po' prima di scoprire chi interpreterà effettivamente la cugina di Bruce Banner e chi saranno i nemici che affronterà She-Hulk.