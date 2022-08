She-Hulk, Tatiana Maslany spiega un crossover con Deadpool: Ryan Reynolds approva

Ormai manca davvero poco all'uscita sugli schermi di Disney+ di She-Hulk. Tanti personaggi vecchi e nuovi annunciati, fra cui il primo vero debutto di Daredevil dopo l'acquisizione Marvel Studios. Ma se si trattasse di Deadpool? Tatiana Maslany ha dato la sua versione e Ryan Reinolds sembra d'accordo con lei.

Ancora tre giorni solamente e potremo vedere un altro, nuovo stile inedito e decantato per il Marvel Cinematic Universe. Ci è stato anticipato che She Hulk sarà molto legal drama, tanto che ha persino distribuito un trailer identico a Law & Order, dalla voce narrante, alla sigla, al martello del giudice. Ma non ci sarà solo questo nella nuova serie con Tatiana Maslany. Ci saranno anche tanti ritorni vecchi e nuovi capaci di smuovere la nostalgia degli spettatori di lunga data.

Ci sarà l’Abominio di Tim Roth e ci sarà il Daredevil di Charlie Cox, sul quale è stato anticipato un rapporto molto particolare con She Hulk. Poi ovviamente ci saranno Wong di Benedict Wong e il Bruce Banner di Mark Ruffalo, finito di recente nella bufera per aver difeso l’MCU finendo per definire Star Wars ripetitivo e senza fantasia. Ma Tatiana Maslany avrebbe in mente un altro crossover ancora, stavolta con Deadpool. I due personaggi non condividono soltanto la tecnica della rottura della quarta parete, gli unici a farlo nel panorama Marvel – anche se i primi due film di Deadpool non erano ancora Marvel Studios.

Spiega infatti l’attrice in un’intervista con Kevin McCarthy: “C'è una cosa molto meta. Deadpool viene da Regina, Saskatchewan, giusto? Io vengo proprio da lì. Quindi per me è destino che succeda prima o poi. Penso che dovremmo trovarci entrambi a Regina, ma io sarei la vera Tatiana di Regina e lui sarebbe solo Deadpool. Poi dovremmo fare la stessa cosa al contrario, con lui che è Ryan Reynolds e io che sono Jennifer Walters della serie. Diventerebbe una gran confusione, ma sarebbe divertente”. L’intervista è stata repostata e Ryan Reynolds ci si è imbattuto, lasciando un like in segno di apprezzamento per il crossover canadese.

Sarà anche la felicità per il matrimonio a rendere Tatiana Maslany così su di giri: l’attrice si è sposata con una star di Lock & Key e di recente non si tratta neanche dell’unico matrimonio segreto in casa MCU.