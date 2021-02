She-Hulk, Tatiana Maslany è in tenuta da Avengers in una nuova fan-art

Che aspetto avrà Tatiana Maslany in She-Hulk? Tanto tempo abbiamo passato a chiederci quale sarebbe stato il volto della Jennifer Walters del Marvel Cinematic Universe, ma ora che il nome è noto a tutti la curiosità sale ovviamente di grado e ci porta a immaginare la star di Orphan Black nella sua forma, per così dire, "nervosetta".

Già, perché per quanto ben conosciuto possa essere il volto della nostra Tatiana, vederla trasformata nella versione femminile del leggermente irascibile gigante verde targato Marvel stimola ovviamente la curiosità di tutti i fan in attesa dello show.

In nostro aiuto arrivano ovviamente le varie fan-art: una delle ultime rilasciate, in particolare, non si accontenta di immaginare la trasformazione di Jennifer Walters, ma le cuce addosso anche quella che potremmo considerare come la tenuta ufficiale del team di cui la nostra inizierà a far parte da qualche tempo.

Come avrete ormai intuito, si tratta della tuta indossata da Iron Man, Captain America e soci durante Avengers: Endgame prima di avventurarsi nei meandri del tempo per recuperare le Gemme: cosa ne dite, prova superata? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, l'attrice Ginger Gonzaga si è unita al cast di She-Hulk; secondo alcune teorie, invece, in She-Hulk potremmo ritrovare anche Jessica Jones.