She-Hulk, i tecnici VFX rispondono alle critiche sulla CGI del trailer: 'Vi sbagliate'

Nel corso di una recente apparizione video, i tecnici di Corridor Crew sugli effetti visivi di She-Hulk tanto criticati dai fan dopo il primo trailer ufficiale della miniserie hanno difeso la computer grafica vista nelle immagini diffuse dai Marvel Studios e contro quei fan che definivano la CGI del trailer come "spazzatura". Ecco cosa hanno risposto.

In un nuovo video, gli artisti VFX di Corridor Crew hanno difeso la CGI di She-Hulk: Attorney at Law. Iniziando la loro analisi del trailer di She-Hulk, gli artisti hanno sottolineato che la gente si aspetta che gli effetti speciali dei Marvel Studios siano i migliori, quindi quando il nuovo lavoro dello studio non supera il vecchio, viene criticato pesantemente. Hanno continuato affermando con fermezza che la CGI di She-Hulk non è spazzatura, nonostante le critiche del pubblico. Hanno poi individuato alcuni dei motivi per cui gli spettatori potrebbero aver reagito così negativamente a She-Hulk, nonostante il trailer contenga alcune inquadrature "fantastiche".

Sam Gorski: Si sbagliano completamente. Questi non sono VFX spazzatura. Clint Jones: La maggior parte delle inquadrature di questo trailer sono fantastiche... Penso dipenda dall'aspettativa che la Marvel sia al top e che qualsiasi cosa meno che perfetta sia inaccettabile. Wren Weichman: Credo di aver individuato il motivo del problema. Innanzitutto, la gente ha reagito al trailer su YouTube, che era compresso... e che attenuava tutti i dettagli, per cui si finisce per ottenere un aspetto verde liscio e gommoso. Di solito, nella cultura pop, i volti delle donne sono molto lisci. Se la confrontiamo con Bruce Banner, l'Hulk di Mark Ruffalo, possiamo notare così tanti dettagli che la compressione non è in grado di rimuovere... E secondo, siamo talmente abituati a questo tipo di immagine che i nostri sensi non si attivano nello stesso modo in cui lo fa She-Hulk.

In sostanza, secondo Corridor Crew, uno dei motivi per cui She-Hulk non sembrerà agli spettatori così convincente come Hulk è che si tratta di un personaggio nuovo nel MCU. Poiché Hulk è apparso in molti film del MCU nel corso degli anni, gli artisti dei VFX hanno già a disposizione molte risorse digitali su cui basarsi, ma con She-Hulk stanno lavorando da zero. Questo significa anche che gli spettatori sono già abituati a vedere Hulk, quindi è più facile ignorare le piccole discrepanze nella CGI. Inoltre, nella cultura pop le donne hanno in genere una pelle più liscia degli uomini, quindi She-Hulk non ha la stessa barba ruvida o le stesse rughe di Hulk.