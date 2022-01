She-Hulk, Tim Roth sul suo Abominio: 'Lo rivedrete in forma umana!'

Abbiamo recentemente rivisto il personaggio di Abominio in Shang-Chi. Si è trattato del suo primo ritorno dal 2008, anno in cui è apparso nel film L'incredibile Hulk. In verità il ruolo nela pellicola con Simu Liu ha semplicemente preparato il ritorno del personaggio in She-Hulk, dove avrà un look umano.

Proprio in merito all'ultima questione è intervenuto il suo interprete Tim Roth, che ha parlato del suo Emil Blonsky aka Abomination ai microfoni di The DisInsider. Quando gli è stato chiesto se il personaggio tornerà anche in forma umana, l'attore ha risposto senza pensarci due volte "Oh si!"

Questo apre tutta una serie di considerazioni. Infatti come abbiamo scoperto nel film di Hulk del 2008, quando Blonsky si trasforma in Abominio non torna indietro a suo piacimento come Bruce Banner, ma diventa un cattivo "a tempo pieno". E infatti è proprio da quella pellicola che non lo vediamo in forma umana. Ma già in Shang-Chi avevamo avuto la sensazione che le cose stessero per cambiare.

Adesso, con questa nuova informazione, ci sembra difficile pensare che il personaggio interpretato da Tim Roth possa essere un cattivo nella prossima serie della Marvel. O, se dovesse esserlo, sicuramente non sarebbe il main villain, perché quel posto è già preso da Titania. Staremo a vedere.

Intanto ecco le ultime dichiarazioni di Tim Roth su She-Hulk!