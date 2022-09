She-Hulk, Tim Roth anticipa un nuovo confronto con Hulk: 'Ho girato delle scene con Mark'

La prima volta che abbiamo incontrato Abominio, ovvero Emil Blonsky, il personaggio interpretato da Tim Roth, è stato in L'incredibile Hulk del 2008 e di lui non abbiamo avuto più notizie all'interno del Marvel Cinematic Universe fino a un anno fa, quando è approdato nelle sale Shang-Chi. Il ritorno di Roth si è concretizzato adesso in She-Hulk.

In una nuova intervista concessa a Entertainment Weekly, proprio Tim Roth ha parlato del suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe e del fatto che adesso il suo personaggio è una persona completamente diversa da quella che avevamo conosciuto nel film di Louis Leterrier. Roth ha svelato che lui e Hulk si incontreranno nuovamente nel corso della serie con Tatiana Maslany.

"Avevo iniziato da un paio di giorni le riprese e dovevo girare una scena con Mark Ruffalo e Tatiana, mi sono presentato in anticipo, perché sono sempre in anticipo, e li ho guardati mentre facevano delle cose insieme", ha raccontato a EW. "Li ho guardati davanti alla macchina da presa ed è stato assolutamente esilarante e davvero bello. Ma poi li ho osservati mentre si relazionavano lontano dalla macchina da presa, e a quel punto avevo tutto chiaro. 'Oh, ho capito. Ok, ora lo so". Il modo in cui si comportavano lontano dalla macchina da presa e poi il ponte che li ha portati alle riprese, mi hanno mostrato come funzionava in quel mondo. E poi mi sono divertito tantissimo".

Anche se Roth non sa se la scena andrà in onda, l'attore ha filmato uno scambio di battute con il Banner di Ruffalo, riconoscendo che il suo ex nemico è molto cambiato rispetto a L'incredibile Hulk (dove aveva il volto di Edward Norton).

"È stato fantastico. Non so se sarà presente [nell'episodio], ma c'è un po' di confusione quando lo vedo", ha detto Roth. "Ne abbiamo parlato molto durante le riprese, ma non so se è stato inserito. 'Sei davvero ingrassato', questo genere di cose. È molto divertente. Ma sentite, ho avuto modo di lavorare con due grandi attori, questo è il risultato. Ed è fantastico e Mark Ruffalo, ho sempre voluto lavorare con Mark Ruffalo e sono riuscito a farlo. È praticamente un bonus. Lo accetto".

