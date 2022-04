She-Hulk, Tim Roth: 'La chiamata di Kevin Feige mi ha completamente sorpreso'

Tim Roth apparirà in She Hulk nei panni di Abominio ma a quanto pare, lo stesso interprete di Emil Blonsky è rimasto piuttosto sorpreso dalla chiamata di Kevin Feige che lo invitava ad entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe.

Questo celebre villain è infatti apparso quasi 15 anni fa nell'Incredibile Hulk con Edward Norton e da allora, si erano praticamente perse le sue tracce finchè, non è riapparso in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli nel corso di un combattimento in gabbia con Wong.

In una recente intervista Tim Roth ha detto: "La chiamata di Kevin Feige mi ha completamente sorpreso. Sono andato a parlare con lui e mi ha detto: 'Ho un'idea'. Erano passati molti anni da quando ho vestito i panni di Abominio, cosa che ho fatto soprattutto per rendere felici i miei figli. Non potevo crederci".

Tra l'altro, l'attore ha confermato di essere rimasto piacevolmente colpito dalla performance di Tatiana Maslany in She-Hulk. A suo avviso infatti l'attrice è a dir poco straordinaria nelle vesti della cugina di Bruce Banner e sicuramente l'MCU avrà in serbo molto per lei.

"È fantastica", ha detto Roth. "In realtà è sbalorditiva... La sua capacità di assorbire e poi recitare è stata davvero notevole. Ed è divertente. Uno dei segni di un buon attore è il suo tocco comico. E lei ne ha da vendere".

Quali sono le vostre aspettative su questa nuova serie? Ditecelo come sempre nei commenti.