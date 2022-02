She-Hulk, Tim Roth sulla protagonista Tatiana Masiany: 'Una forza della natura'

Nonostante non possa rivelare praticamente nulla dello show, in una recente intervista Tim Roth ha parlato brevemente di quello che aspetta gli spettatori nella nuovissima She-Hulk, serie Marvel Studios in arrivo prossimamente su Disney+ che introdurrà un nuovo personaggio strettamente legato al mondo di Bruce Banner. Roth tornerà come Abominio.

Non potendo parlare nel dettaglio del nuovo show, Roth si è soffermato sulla performance della protagonista, Tatiana Masiany, per cui non ha avuto altro che parole di elogio: "Tatiana, che interpreta She-Hulk, è semplicemente straordinaria, è una forza della natura". Roth ha poi continuato affermando che per lui è stato "strano" tornare nei panni di Abominio ma che lo show avrà "un po' di tutto" quello che i fan Marvel si aspetterebbero.

L'attore ha confermato che Abominio si vedrà anche in forma umana in She Hulk. Questo apre tutta una serie di considerazioni. Infatti come abbiamo scoperto nel film di Hulk del 2008, quando Blonsky si trasforma in Abominio non torna indietro a suo piacimento come Bruce Banner, ma diventa un cattivo "a tempo pieno". E infatti è proprio da quella pellicola che non lo vediamo in forma umana. Ma già in Shang-Chi avevamo avuto la sensazione che le cose stessero per cambiare. Adesso, con questa nuova informazione, ci sembra difficile pensare che il personaggio interpretato da Tim Roth possa essere un cattivo nella prossima serie della Marvel. O, se dovesse esserlo, sicuramente non sarebbe il main villain, perché quel posto è già preso da Titania. Staremo a vedere.

In attesa di conoscere la data d'uscita esatta della nuova serie Marvel, scoprite alcuni nuovi dettagli di She Hulk, dal ruolo di Bruce Banner a quello di Abominio.