She-Hulk, Tim Roth sul ritorno del suo Abominio: 'Ho detto subito di sì'

Tim Roth sembra aver conservato un ottimo ricordo della sua esperienza nel Marvel Cinematic Universe: pur avendo preso parte a quel L'Incredibile Hulk che non fu certo un successo di pubblico e critica, l'attore ha infatti raccontato di essersi divertito parecchio e di non aver esitato a rispondere alla chiamata degli Studios per She-Hulk.

Il ritorno di Abominio in She-Hulk è stato annunciato circa un anno fa, con il personaggio di Tim Roth che nel frattempo è apparso anche in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: un'opportunità che l'attore ha colto al volo con grande piacere, almeno stando alle sue ultime dichiarazioni.

"Feci L'Incredibile Hulk anni fa solo per impressionare i miei figli. Lo feci per loro ma mi divertii davvero. Quindi quando sono venuti da me a dirmi: 'Stiamo pensando di adattare She-Hulk, puoi tornare nuovamente nei panni di quel personaggio?' io ho detto subito: 'Sì, sarà divertente'" ha spiegato l'attore de Le Iene.

Un entusiasmo che speriamo coincida con un'apparizione degna delle potenzialità del personaggio e di un interprete sicuramente capace di tirarne fuori il meglio. Cosa vi aspettate da questa nuova comparsa di Abominio? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, Jameela Jamil ci ha mostrato i suoi allenamenti per She-Hulk.